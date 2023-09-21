Банк Уралсиб стал партнером «Кросса наций» в Кургане

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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Банк Уралсиб в Кургане выступил партнером Всероссийского дня бега «Кросс наций-2023». Спортивный праздник прошел 16 сентября в Курганском ЦПКиО. Участие в мероприятии приняли более 1 000 любителей спорта и здорового образа жизни. Состязания прошли в Центральном парке культуры и отдыха Кургана.

Организаторами массового забега выступили министерство спорта России, ФГАУ «Управление спортивных мероприятий», Всероссийская федерация легкой атлетики, управление по физической культуре и спорту Курганской области. Соревнования открыл начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин, который поздравил от лица регионального правительства всех участников и зрителей со спортивным праздником.

Далее на старт вышли воспитанники детских садов, школьники, студенты и взрослые, в том числе представители органов власти и различных организаций. Для любителей спорта были подготовлены дистанции длиной 200, 1 000, 4 000, 6 000, 8 000 и 12 000 метров. Банк Уралсиб представляли Управляющий директор по малому бизнесу в Уральском регионе Ольга Бакина и директор по работе с клиентами сегмента бизнес-премиум в Курганской области Галина Гуркина, которые приняли участие в забеге на 1 000 метров вместе с представителями органов исполнительной власти.

После подведения итогов соревнования сотрудники Уралсиба вручили подарки победителям в различных категориях. Всего призами от Банка были отмечены 46 человек.

– Банк Уралсиб традиционно поддерживает здоровый образ жизни, наши сотрудники активно участвуют в спортивных мероприятиях по всей России. «Кросс наций» – это масштабное событие, настоящий праздник, посвященный популяризации любительского спорта и привлечению широких масс населения к занятиям физической культурой. Курганская область – один из лидеров по оснащенности спортивными объектами в Уральском регионе. Мы рады возможности участвовать в таком грандиозном событии, как «Кросс наций», и выражаем искреннюю благодарность организаторам, а также всем участникам мероприятия за великолепный праздник массового спорта и здоровья, – сказала Ольга Бакина на награждении победителей.

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