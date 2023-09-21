Уголовное дело завели после падения школьницы в канализационный люк

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет завел уголовное дело после инцидента со школьницей, которая провалилась в канализационный люк. Известно, что сейчас проводится проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность».

— В ходе расследования будут установлены все обстоятельства, дана правовая оценка действиям или бездействию работников администрации района, а также управляющей компании, — добавили в Следственном комитете.

Напоним, школьница провалилась в колодец 20 сентября на улице Культуры в Тракторозаводском районе. Канализационный люк не был зафиксирован, поэтому девушка упала вниз, когда наступила на него. Пострадавшая получила травмы, ее повезли в больницу, где медики сделали операцию.

Известно, что за колодец отвечает МУП ПОВВ. Прокуратура уже проводит свою проверку в связи с инцидентом, от предприятия потребовали привести канализационный люк в нормальное состояние.

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