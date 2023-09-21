Девять семей в Красноармейском районе переехали из аварийного жилья в новые квартиры

Фото: пресс-служба Красноармейского района.

Девять семей из поселка Лазурного, чье жилье было призвано аварийным, получили новые квартиры. Это стало возможным благодаря государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России» и мероприятиям по переселению из жилого фонда, который признали непригодным для проживания, при поддержке губернатора Алексея Текслера.

Новоселье южноуральцы отметят в новом доме в селе Миасском, который построили за год. На данный момент еще две семьи из села Шумово Красноармейского района ждут переселения по программе в новые квартиры.

Глава региона Алексей Текслер отметил, что первоначальный график в регионе опередили на полтора года.

— Расселили жилищный фонд площадью 172 тыс. кв. м и предоставили улучшенное жилье для более 11 тысяч человек, — обратил внимание Губернатор. — Сейчас формируем новую областную адресную программу для расселения домов, признанными аварийными до января 2022 года. Объемы тоже немаленькие — 198 тыс. кв. м. Постараемся завершить этот проект в кратчайшие сроки.