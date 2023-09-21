Алексей Текслер объяснил причину низкой безработицы в Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде под председательством Президента Владимира Путина. Совещание будет посвящено вопросам развития рынка труда.

Накануне Алексей Текслер совместно с членами правительства, представителями образования и бизнес сообщества обсудил потребности рынка труда и подготовки кадров. Глава региона вместе с рекордно низким уровнем безработицы отметил важность дополнительных мер федеральной поддержки.

— В первую очередь — на привлечение и закрепление молодежи, а также на переобучение людей взрослого возраста на те профессии, которые реально нужны региону, — обратил внимание Алексей Текслер.

Также губернатор высказал мнение, что для страны стоит две главные задачи — работа с молодежью и рост производительности труда.

— Еще несколько лет назад в Челябинской области половина выпускников 9 классов продолжала обучение, — отметил Алексей Текслер. — Сегодня больше 60% идет в СПО. Повышается престиж рабочей профессии, растут зарплаты. Наш регион — лидер в стране по проекту «Профессионалитет», предприятия активно включились в процесс. Второе направление — рост производительности труда через нацпроект, через промышленную роботизацию.