Пенсионеры Челябинской области получат выплаты ко Дню пожилого человека

Фото: минсоц Челябинской области.

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера южноуральские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека. Ее размер составит 700 рублей.

Единовременные выплаты перечислят более чем 860 тысячам южноуральцев. Доплата придет жителям области, которые получают пенсию (независимо от ее вида), и на 1 октября этого года им исполнилось 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Всего на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 605 млн рублей. Выплаты будут начисляться в проактивном режиме, то есть южноуральцам никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет.

Большинству южноуральцев выплаты ко Дню пожилого человека будут перечислены в сентябре. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября.