Жители Челябинска станут ежемесячно платить по ипотеке 39% от доходов

Каждый месяц жители Челябинска будут платить около 44 тысяч рублей по ипотеке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Челябинска начнут больше платить за ипотеку из-за повышения Центробанком кредитной ставки с 10 до 15 процентов. На оплату ипотечного кредита челябинцы теперь станут выделять около 39% доходов. Такие данные приводит «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «ЦИАН Аналитики».

По словам аналитиков, в начале этого года жителям мегаполисов нужно было чуть больше трети бюджета на оплату ипотеки, но теперь из-за роста ключевой ставки и подорожания ипотеки, будет требоваться половина дохода семьи. Вместе с тем, в Челябинске отмечают наименьший рост в абсолютном выражении – рост составил 13 – 14 тысяч рублей. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге ежемесячный платеж по ипотеке вырос на 48 тысяч рублей и 33 тысячи рублей соответственно.

В целом по данным экспертов, Челябинск находится на втором месте по доступности ипотеки в 2023 году – на оплату ипотеки на вторичном рынке будет уходить около 44 тысяч рублей. Самые большие трудности обзавестись жильем испытывают жители Москвы – их ежемесячный платеж составляет почти 166 тысяч рублей.

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