На выходных движение трамваев в Челябинске закроют от центра до вокзала

Трамваи начнут ходить по обычному маршруту только в понедельник. Фото: Челтранс

Жителей Челябинска предупредили о том, что 22 сентября с 23:00 часов до 5:00 часов 25 сентября закроется движение трамваев по улице Цвиллинга до железнодорожного вокзала.

– Трамваи №3,5,7, 16 временно изменят свои маршруты. Ремонтируем трамвайные пути, – сообщил Организатор перевозок Челябинской области.

Трамваи будут направлены по следующему маршруту:

- №3 – ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;

- №5 – ЧЭМК – Горького – Харлова;

- №7 – ЧГРЭС – Российская – Труда – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;

- №16 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС.

Пассажирам посоветовали ехать на автобусах №18, 64, 483, а также пользоваться троллейбусами №16 и №17.

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