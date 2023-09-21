11 новых трамваев от местного завода появятся в Челябинске

Уже в ноябре в Челябинске на линию выйдут 7 новых трамваев от Усть-Катавского завода Фото: Андрей АБРАМОВ

В ближайшее время в Челябинске на линию выйдут новые трамвайные вагоны, выпущенные Усть-Катавским заводом. 11 трамваев закупили через госзакупки.

Как сообщил ИА «Уральский меридиан», благодаря минимальному ценовому предложению в торгах победил завод УКВЗ. Стоимость контракта составила 814 млн рублей.

Ранее регион уже приобретал сто таких вагонов. Теперь по условиям контракта, первые семь вагонов поступят в Челябинск до 1 ноября 2023 года, а оставшиеся четыре – до 31 мая 2024 года.

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