Полиция задержала убийцу пропавшего жителя Челябинской области

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что в полицию Миасса обратилась женщина, у которой пропал супруг. Сотрудники полиции приступили к поискам мужчины и обнаружили его тело в лесной местности.

– Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления, а также обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, между мужчинами произошел конфликт, не сдержавшись, 41-летний местный житель нанес знакомому травмы, несовместимые с жизнью. Пытаясь скрыть следы преступления, он вывез тело в лес.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», избирается мера пресечения.

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