Проклятие третьего периода: «Трактор» потерпел поражение в первом матче выездной серии

В прошлом сезоне челябинцы дважды взяли вверх над соперником из Сочи. Фото: ХК «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» уступил в первом матче выездной серии. Встреча с «Сочи» завершилась не пользу челябинцев. Подробнее о встрече — в материале.

После неприятного поражения от «Лады» при домашних трибунах, «Трактор» решил реабилитироваться в матче с «Сочи». С первых минут челябинцы завладели преимуществом: на второй минуте после выигранного в зоне соперника вбрасывания Артем Блажиевский набросил на ворота, Егор Фатеев оказался первым на подборе и отправил шайбу прямиком в сетку. Почувствовав уверенность в своих действиях, «черно-белые» продолжили прессинговать ворота Максима Третьяка. Ярого стремления увеличить преимущество оказалось недостаточно, чтобы увеличить преимущество — 0:1.

На старте второго периода показалось, что характер встречи изменился: хозяева стали чаще беспокоить Зака Фукале. Но ближе к экватору игрового отрезка «черно-белые» перехватили инициативу, возобновив активность в зоне соперника. Череда ошибок привела к удалению Антона Бурдасова. На 31-й минуте сочинцы реализовали лишнего и сравняли цифры на табло. Сразу после в меньшинстве остались хозяева площадки, но этой возможностью отличиться «черно-белые» не воспользовались. За 20 секунд до ухода в раздевалку челябинцы убежали в контратаку: с передачи Антона Бурдасова, все же вывел команду вперед Никита Тертышный — 1:2.

— Хорошая игра, достойный соперник. Забили важный гол. Главное, в третьем периоде продолжать прессинговать, забросить еще и выиграть, — поделился во флеш-интервью нападающий «Трактора» Михаил Котляревский.

Не успели челябинцы войти в игровой ритм, как на первой минуте третьего периода хоккеисты «Сочи» вновь сравняли счет. Поймав кураж, соперник продолжил атаковать владения Зака Фукале, пока не заработал удаление. Несмотря на численное преимущество, «черно-белые» едва не пропустили в большинстве. За такой курьезный момент «Трактор» ответил на экваторе периода голом в меньшинстве: Александр Шаров вкатился в чужую зону и с ближнего расстояния переиграл голкипера сочинцев. Затем хозяева поймали челябинцев на ошибке и вернули интригу в матч. За 50 секунд до финальной сирены снял вопросы о победителе игрок команды соперника — встреча завершилась со счетом 4:3 не в пользу «черно-белых».

Следующий матч выездной серии «Трактор» проведет 23 сентября в Москве, где сыграет с местным «Спартаком».

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