Воспитанник интерната в Челябинске делает модели оружия из картонных коробок

Фото: Hornews.com

Воспитанник челябинского интерната №9 для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Влад З. научился изготавливать из картонных коробок модели оружия и военных машин. Как сообщает Hornews.com, 16-летний мастер уже собрал картонную «Катюшу», пистолет-пулемет Шпагина, американскую штурмовую винтовку M-16.

Мальчик берет коробки из гофрированное картона, вырезает из них лекала, а потом склеивает детали в объемную модель.

Первой работой подростка был картонный танк Т-34. Мальчик сделал его в качестве подарка для ветерана во врем акции «Через года, через века, помните». Работа увлекла Влада. Педагоги отмечают, что мальчик интересуется оружием и увлеченно изучает материалы по теме.

Другое хобби подростка — рисование. Еще он занимается танцами в коллективе «Вдохновение». Учителя подозревают, что увлечение моделями оружия не поможет воспитаннику обеспечить себе достойную жизнь после интерната, поэтому радуются успехам подростка на уроках швейного дела.

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