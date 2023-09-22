В Челябинской области первая сеть супермаркетов согласилась ограничить рост цен

Наценки магазинов ограничат 10 процентами. При этом поставщики товаров по-прежнему могут поднимать цены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области торговая сеть «Метрополис» решила добровольно ограничить наценки на продукты первой необходимости. Как сообщили в Челябинском УФАС, курганский ретейлер — первая компания, подписавшая Декларацию об ограничении наценок на Южном Урале.

В «Метрополисе» пообещали, что наценки на социально значимые товары не превысят 10%, а сами эти товары не пропадут с полок.

Рост цен ограничат на три года для 12 видов продуктов. Это куры, яйца, молоко, сливочное масло, хлеб (ржаной, пшеничный и ржано-пшеничный), картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.

Добавим, в Челябинской области у «Метрополиса» восемь торговых точек — четыре магазина в Челябинске, три в Копейске и еще один в Миасском.

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