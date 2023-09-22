Дизайнерские скамейки, танцпол и барные стойки: в Челябинске заканчивают благоустраивать Сад камней

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске завершается благоустройства Сада камней рядом с набережной реки Миасс.

Как сообщили в мэрии, в зоне отдыха уже разместили гамаки, барные столы со стульями и дизайнерские скамейки, проложили дорожки и установили фонари.

Фото: администрация Челябинска

Сейчас доделывают песочницу, танцпол и сцену для музыкантов. Провели тестовый запуск фонтана.

Газон посеяли на площади в 24 тыс. квадратных метров, а вот над высадкой деревьев еще предстоит поработать. Из запланированных 224 пока успели посадить ровно половину

Зато в парке уже появился общественный туалет. Воспользоваться им челябинцы смогут бесплатно.

Фото: администрация Челябинска

— Изюминкой стала композиция из природных камней-валунов весом от 5 до 15 тонн, — рассказали в мэрии.

Фото: администрация Челябинска

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