Дизайнерские скамейки, танцпол и барные стойки: в Челябинске заканчивают благоустраивать Сад камней

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске завершается благоустройства Сада камней рядом с набережной реки Миасс.
Как сообщили в мэрии, в зоне отдыха уже разместили гамаки, барные столы со стульями и дизайнерские скамейки, проложили дорожки и установили фонари.
Фото: администрация Челябинска
Сейчас доделывают песочницу, танцпол и сцену для музыкантов. Провели тестовый запуск фонтана.
Газон посеяли на площади в 24 тыс. квадратных метров, а вот над высадкой деревьев еще предстоит поработать. Из запланированных 224 пока успели посадить ровно половину
Зато в парке уже появился общественный туалет. Воспользоваться им челябинцы смогут бесплатно.
Фото: администрация Челябинска
— Изюминкой стала композиция из природных камней-валунов весом от 5 до 15 тонн, — рассказали в мэрии.
Фото: администрация Челябинска
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