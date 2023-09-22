Tele2 упрощает жизнь школьников и их родителей в Челябинской области

Фото: предоставлено "Комсомолке"

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С началом учебного года у родителей появилось больше забот, ведь у их детей начался новый этап жизни. Tele2 нашла способ помочь школьникам облегчить обучение, а родителям – меньше беспокоиться об их оценках. Клиенты мобильного оператора могут получить приятные бонусы на образовательных платформах.

Сейчас дети хотят получать полезные знания в интересной и легкой форме, и современные учителя стремятся сделать все, чтобы занятия были удобными и доступными. Родителям, которые ищут такие уроки для своих детей, поможет образовательный портал «Лицей» от Ростелекома. Ведущие специалисты образования и науки подготовили программы, уроки и тренажеры по школьным предметам, подписки и развивающие курсы. Клиенты Tele2 могут получить бесплатную подписку на 7 дней в рамках программы лояльности «Больше» - ее подключение доступно на сайте мобильного оператора.

Как показывает практика, школьникам часто сложно дается английский язык на уроках в школе. Педагоги уверены, что это зависит не только от преподавателя, но и от заинтересованности самого ученика. Поэтому так важно, чтобы занятия проходили в удобном и понятном формате.

Это возможно в школе английского UFirst. Преподаватели помогут ребенку разобраться в сложностях языка – для этого на сайте организации есть соответствующие курсы. Клиенты Tele2 могут пользоваться особыми условиями и получать привилегии. До конца года все клиенты оператора могут получить скидку 5% и урок на UFirst в подарок, а также оформить промокод на целую неделю бесплатных занятий.

Чтобы воспользоваться акциями, нужно активировать их на сайте Tele2 в разделе «Скидки и кэшбэк» или в мобильном приложении «Мой Tele2» в разделе «Больше». Там представлены не только приятные бонусы на оплату образовательных курсов, но и скидки на еду, путешествия и многое другое.

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