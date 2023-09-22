«Грубейшие ошибки»: тренер «Трактора» Гатиятулин объяснил пятое подряд поражение челябинских хоккеистов

Анвар Гатиятулин. Фото: ХК «Трактор»

Главный тренер челябинского ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин рассказал, из-за чего его подопечные проиграли «Сочи», а перед этим потерпели еще четыре поражения.

— Грубейшие ошибки в обороне не позволили нам рассчитывать на положительный результат, — признал тренер.

На пресс-конференции после неудачного для челябинцев матча Анвар Гатиятулин отмел версию о накопившейся у хоккеистов усталости.

— Мы должны понимать, что каждый ответственен за свои действия. К сожалению, не все слышат то, о чем мы говорим, — посетовал он. — Каждая игра начинается со счета 0:0. Каждый хочет победить. Кто меньше ошибается, тот чаще добивается положительного результата. У нас не первый матч, когда собственные ошибки приводят к поражению.

Анвар Гатиятулин подчеркнул, что в следующей игре «Трактору» нужно создавать моменты у ворот противника, а не у собственных. Противником станет московский «Спартак». С ним челябинские хоккеисты встретятся уже 23 сентября.

Напомним, накануне «Трактор» уступил «Сочи» со счетом 3:4. Победная шайба попала в ворота челябинцев за 50 секунд до финальной сирены.

Анвар Гатиятулин менее двух недель назад покинул совет директоров «Трактора». В пресс-службе клуба тогда заявили, что он хочет сосредоточиться на тренерской работе и достижении результатов в КХЛ.

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