В Челябинске одного человека спасли и одного нашли погибшим во время пожара в жилом доме

Фото: читатель КП
На северо-западе Челябинска 22 сентября случился пожар в жилом доме. Загорелась квартира на восьмом этаже десятиэтажки по улице 40 лет Победы.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, из горящей квартиры спасли мужчину. Его эвакуировали по автолестнице и передали врачам. Еще один мужчина погиб, ео тело нашли среди пламени.
Огонь удалось потушить, причину пожара пока выясняют.
Напомним, накануне в Челябинской области загорелся асфальтобетонный завод.
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