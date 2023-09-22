Правительство выделит деньги на достройку проблемных домов в Челябинской области

Недострой в Копейске. Фото: Фонд развития территорий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на достройку проблемных домов. Средства через Фонд развития территорий получат пять регионов, в том числе Челябинская область.

В распоряжении главы правительства указаны четыре дома обманутых дольщиков, возведение которых должны профинансировать. Это здание по улице Мамина, 87 в челябинском ЖК «Ривьера», дом №30 в первом микрорайоне Усть-Катава, дом №3 по улице Фруктовой в Копейске и дом №6 в квартале МЖК в Миассе.

Фонд развития территорий оплатит 62% работ, необходимых для строительства многоэтажки в Миассе. На достройку остальных трех зданий выделят намного более скромные суммы — всего по 1% от стоимости работ.

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