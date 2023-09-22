На земле золота и уральских самоцветов выросла скорость интернета МТС

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Благодаря этому оператор увеличил скорость мобильного интернета в Пласте, известном своими природными богатствами, более чем на 20 процентов.

Скорость LTE-интернета выросла у историко-краеведческого музея, расположенного в особняке французского горного инженера и промышленника Антуана Питерса Баласа, который наладил золотодобычу в Пластовском районе. Быстрый интернет поможет гостям города познакомиться с историями первых рудников и освоения месторождений, а также узнать, какие минералы, найденные вблизи Пласта, позволили городу получить название «Русской Бразилии».

– С помощью Big Data МТС мы анализируем нагрузку на сеть и определяем территории, на которых нужно усилить покрытие. Это позволяет нам развивать сеть и создавать запас емкости с учетом интересов самих жителей, а также южноуральцев, которые все чаще приезжают в Пласт знакомиться с историей города, – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала года МТС улучшила покрытие мобильного интернета 4G в Челябинске, Магнитогорске, Южноуральске и других городах Южного Урала, а также в популярных местах загородного отдыха.