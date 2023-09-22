В Челябинской области появится особая экономическая зона

О планах Алексей Текслер рассказал на встрече с предпринимателями Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

В Челябинской области собираются создать особую экономическую зону. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер на заседании регионального «Союза промышленников и предпринимателей».

— Этот проект поддерживает Минэкономразвития, — рассказал губернатор. — Буквально позавчера мы провели совещание, согласовали концепцию последовательного запуска площадок.

Первую площадку намерены открыть на базе транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в Увельском районе.

На 60 гектарах там надеются разместить промышленные объекты, а еще на 60 — производственно-логистические комплексы.

— Сюда мы будем отбирать производственные проекты, ориентированные на локализацию продукции, импортируемой сейчас из других стран, а также производство и дальнейший экспорт, — анонсировал Алексей Текслер.

Глава региона уточнил, что место для особой зоны выбрали благодаря близости к границе с Казахстаном и международному транспортному коридору «Север-Юг», через который надеются торговать с Ираном, Индией, Китаем.

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