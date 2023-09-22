В Челябинской области дорога А-310 расширится до четырех полос

Дорогу рассчитывают расширить вдвое

В Челябинской области с двух до четырех полос планируют расширить участок трассы А-310 между Еманжелинском и Южноуральском. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании регионального «Союза промышленников и предпринимателей».

По словам губернатора, проект расширения дороги представители областного правительства обсуждают с федеральными властями.

— Дорога сейчас становится все более загруженной, что связано, в том числе, с увеличением транспортного потока по международному коридору «Север-Юг» и развитием ТЛК «Южноуральский», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, на базе транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» намереваются открыть первую площадку особой экономической зоны.

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