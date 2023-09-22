В Челябинской области пройдут «Игры храбрых» для детей, победивших рак

«Игры храбрых» помогут детям и родителям вновь почувствовать радость. Фото: предоставлено благотворительным движением «Искорка Фонд»

«Игры храбрых» объединят в загородном оздоровительном комплексе «Лесная забава» 150 южноуральских семей, прошедших через сложное испытание. Многие из них одержали победу над болезнью, но не преодолели страх рецидива и до сих пор не могут почувствовать себя обычными людьми без каких-либо ограничений. Помочь детям и их родителям восстановиться и обрести радость, уверенность в себе, вызвались члены благотворительного движения «Искорка Фонд» и организовали спортивное мероприятие.

– Семьям важно найти место в жизни и выстроить свободный от лечения новый жизненный путь. «Игры храбрых» позволяют поставить точку, завершить переход от лечения к реабилитации. К тому же, на соревнованиях они увидятся с теми, кто стал им очень близок за время лечения, кто поддерживал и помогал им, – поясняет руководитель направления реабилитации благотворительного движения «Искорка Фонд» Ольга Ерахтина.

Фото: предоставлено благотворительным движением «Искорка Фонд»

На протяжении соревнований ребята смогут преодолеть различные препятствия, продемонстрировав свою ловкость, скорость и смекалку. В этом году общей темой состязаний станет народный фольклор России, поэтому в каждом этапе будут присутствовать национальные традиции.

– Мы ожидаем, что полосу препятствий в этом году пройдут более 400 участников. Дети примут участие в забеге на короткую дистанцию 30 метров, а также в соревнованиях по стрельбе и дартсу. Очень ценно, что организаторами Игр выступают сами родители, которые в прошлом тоже боролись за жизнь своих детей, и сейчас дарят яркие эмоции другим. Такие масштабные проекты, помогают семьям преодолеть страх, показывают, что можно вести активный образ жизни и заниматься спортом, – отметила директор благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Среди участников «Игр храбрых» 9-летний Игорь Молчанов. Пять лет назад он мужественно боролся с нейробластомой. Сейчас все позади, мальчуган восстановился, учится в обычной школе и занимается плаванием. В этом году семья Игоря примет участие в соревнованиях в четвертый раз.

– Для нас «Игры храбрых» – семейный праздник. Мы всегда получаем здесь позитивные эмоции, радуемся, когда преодолеваем препятствия вместе. А в прошлом году Игорь занял второе место в беге. В этом году он настроен стать победителем, активно готовится. Ждем соревнования с нетерпением, – делится мама Игоря Надежда Молчанова.

Фото: предоставлено благотворительным движением «Искорка Фонд»

После всех состязаний ребят ждут творческие мастер-классы, медали и подарки. Каждая семья получит «луч добра» – деревянную ложку. Их в финале Игр соберут в одно большое солнце.

Вместе с тем, в этом году участниками «Игр Храбрых» станут дети, которые в данное время проходят лечение от онкологии в Челябинской областной детской клинической больнице. Конечно, сейчас они не смогут пробежать или преодолеть полосу препятствий, но зато нарисуют много ярких рисунков. А когда победят болезнь, обязательно еще покажут всем свою силу и выносливость.

Отметим, «Игры храбрых» проходят при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области, неравнодушных предпринимателей и жителей региона.

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