Южноуральская дзюдоистка завоевала бронзу на международном турнире в Баку

Челябинская дзюдоистка Гилязова завоевала бронзу на турнире в Баку. Фото: Региональный центр по дзюдо Челябинской области

Дзюдоистка из Челябинской области Сабина Гилязова завоевала бронзу на международном турнире «Большого шлема» в Баку. Спортсменка стала третьей среди спортсменок в весовой категории до 48 кг.

В бою за бронзу Сабина Гилязова победила представительницу Сербии Милицу Николич.

Эта медаль стала первой в копилке российских спортсменов на турнире «Большого шлема». Дзюдоисты из России выступают в Баку в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов.

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