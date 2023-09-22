В аварии на трассе в Челябинской области погиб 70-летний водитель

Водитель скончался от полученных травм. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Челябинской области

На трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области водитель погиб в ДТП. Смертельная авария произошла утром 22 сентября.

70-летний водитель, управляя LADA Largus, пересек встречную полосу, съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинской области.

Пострадавшего водителя увезли в больницу. Но от полученных травм он скончался.

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