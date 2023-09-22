Старый город Миасса получит охранный статус регионального значения

«Жилой дом заимки Маренова - радиостанции РВ-72» тоже войдет в перечень объектов культурного наследия. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области / ВКонтакте

Несколько старинных улиц в Миассе, в том числе Церковная (ныне Пролетарская), хотят сделать единым охраняемым объектом регионального значения.

Статус исторического поселения Старый город в Миассе получит только после составления и утверждения пакета документов. Но в Госкомитете охраны культурного наследия уверены, что чудом сохранившееся дома нуждаются в особом статусе.

– Большинство домов рекомендовано включить в состав более широкой категории исторического поселения как неотъемлемые части былой славы промышленного центра Южного Урала, – передает ИА «Уральский меридиан».

Госкомитет охраны культурного наследия Челябинской области сообщили, что направят в районную администрацию рекомендации, чтобы там начали подготовку документов для оформления охранного статуса.

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