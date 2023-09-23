В Челябинской области полицейские нашли убийцу, который был в розыске 14 лет

Полицией задержаны 80 преступников из федерального розыска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области полиция провела план «Розыск». Более тысячи сотрудников вместе с общественными деятелями за два задержали 80 преступников, которые прятались от закона. Один из них «бегал» с 2009 года с тех пор, как убил человека в Ямало-Ненецком автономном округе. 43-летний мужчина скрывался от правосудия почти треть жизни.

– Преступники совершали убийства, разбойные нападения, грабежи и другие имущественные преступления. Среди них задержаны 22 подозреваемых в совершении краж, пять за мошенничества, 12 за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 33 за иные виды преступлений, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также в Ленинском районе Челябинска во время мероприятия удалось раскрыть убийство. Испачкал руки в крови 27-летний мужчина, находившийся в розыске за кражу.

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