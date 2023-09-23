На выходных в Челябинской области потеплеет до +23 градусов

Фото: Егор ИВЛЕВ

Жителей Челябинской области ожидают теплые выходные с переменной облачностью. Испортить впечатление от погоды может ветер, порывы которого будут достигать до 13 метров в секунду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В субботу, 23 сентября, в Челябинске ожидается +18, +20 градусов, переменная облачность и северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. В ночь на воскресенье похолодает до +7, +9, а днем столбики термометров поднимутся до +18, +23 градусов. Ветер изменит направление на западное со скоростью 3-9 метров.

В области в субботу ожидается +17, +22 градусов, северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 13 метров, без осадков. Ночью похолодает до +4,+9 градусов, а дне потеплеет до +18 , +23 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

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