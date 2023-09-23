В Челябинской области полиция больше суток искала пожилого грибника

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Челябинской области больше суток искали заблудившегося 76-летнего грибника. Мужчина пошел в лес, но во время прогулки понял, что не может найти обратную дорогу. Об этом он сообщил полицейским. На спасение отправились полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.

– Любое промедление могло привести к печальным последствиям, поэтому десятки представителей спецслужб 24 часа без перерыва на отдых искали пенсионера, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ночь пенсионер провел в лесу, а утром его обрадовали крики поисковой команды. Мужчина их отблагодарил и поделился наблюдением – одному страшно находиться ночью в лесу.

В полиции советуют во время похода в лес обязательно брать заряженный телефон. Желательно подключить на него геолокацию и установить карты/

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