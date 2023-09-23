Обновленная детская библиотека имени Горской откроется в Челябинске

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В последнюю неделю сентября в Челябинске откроется обновленная детская библиотека имени Горской, которая находится в Советском районе. В ней появится 2,5 тысячи новых книг, настольные игры и столы для рисования песком.

– Для полноценного досуга и развития детей приобретено интерактивное оборудование, акустическая система, мультстудия, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Площадь библиотеки – 340 квадратных метров. В этом пространстве появится место для чтения и общения подростков, зона для детсадовцев и младших школьников, мягкая игровая для малышей. Также нашлось место для зала встреч и событий и многозадачной «выручай-комнатой».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru