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НовостиОбщество23 сентября 2023 7:32

Обновленная детская библиотека имени Горской откроется в Челябинске

В Челябинске откроется библиотека для детей с интерактивной комнатой
Олег КОСТЕНКО
Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В последнюю неделю сентября в Челябинске откроется обновленная детская библиотека имени Горской, которая находится в Советском районе. В ней появится 2,5 тысячи новых книг, настольные игры и столы для рисования песком.

– Для полноценного досуга и развития детей приобретено интерактивное оборудование, акустическая система, мультстудия, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Площадь библиотеки – 340 квадратных метров. В этом пространстве появится место для чтения и общения подростков, зона для детсадовцев и младших школьников, мягкая игровая для малышей. Также нашлось место для зала встреч и событий и многозадачной «выручай-комнатой».

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