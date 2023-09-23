В Челябинске пьяный угонщик уходил от погони и врезался в «Газель»

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске пьяный угонщик устроил опасную погоню и аварию, в которой мог сам и погибнуть. В пятничный вечер сотрудники ГИБДД увидели «Ладу Гранту», которая ехала с выключенными фарами по Бродокалмакскому тракту. Остановиться по требованию водитель не захотел и только поддал газу.

На улице Героев Танкограда гонщик врезался «Газель». Машина серьезно пострадала. Оказалось, что «Гранта» угнанная, а водитель пьян. Полицейские доставили его в отдел для разбирательств в ситуации.

– В отношении мужчины составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), –сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в Златоусте полицейские задержали другого пьяного водителя на угнанной «Ладе Гранте». ДТП устроить он не успел.

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