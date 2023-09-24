«Место выбрали ради хайпа»: подростки устроили танцевальный флешмоб на памятнике воинам-интернационалистам

Танцы устроили прямо на фоне венков.
Фото: из соцсетей
Подростки из Троицка устроили себе аморальное развлечение – станцевали на памятнике воинам-интернационалистам. Парни активно «подергались» под песню Жанны Фриске и выложили видео в социальные сети.
А в комментариях их сразу осудили за такой поступок:
– Место выбрано осознанно, ради хайпа! Именно осквернение и задумано. Иначе не было бы такой огласки. Они явно в теме, что это за место и это их не останавливает! – возмущается Александра Татаринцева.
Одними возмущениями все не ограничилось. Танец в таком необычном месте привлек внимание сотрудников полиции.
– Проведены розыскные мероприятия и сотрудниками ПДН установлены лица, причастные к совершению данного происшествия, – сообщили в пресс-службе полиции Троицка.
По результатам проверки подростки будут привлечены к ответственности.
Этой зимой в Троицке уже было похожее происшествие. Дети устроили игры с прыжками через Вечный огонь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.