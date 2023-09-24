Браконьера с мертвыми косулями в багажнике задержали на трассе в Челябинской области

Мужчина незаконно охотился на косуль. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сотрудники ГИБДД ночью на трассе остановили машину, попросили открыть багажник и удивились: внутри лежала мертвая косуля.

36-летнего мужчину за рулем ВАЗ-2115 остановили на трассе в Красноармейском районе Челябинской области. Браконьера сразу доставили в отдел полиции.

– Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния – незаконную охоту на лося, – отметили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Также браконьер будет привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка и общественной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.