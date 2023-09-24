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НовостиОбщество24 сентября 2023 11:45

Браконьера с мертвыми косулями в багажнике задержали на трассе в Челябинской области

Браконьер из Челябинской области незаконно охотился на косуль
Дарья МАРКОВА
Дарья МАРКОВА
Мужчина незаконно охотился на косуль.

Мужчина незаконно охотился на косуль.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сотрудники ГИБДД ночью на трассе остановили машину, попросили открыть багажник и удивились: внутри лежала мертвая косуля.

36-летнего мужчину за рулем ВАЗ-2115 остановили на трассе в Красноармейском районе Челябинской области. Браконьера сразу доставили в отдел полиции.

– Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния – незаконную охоту на лося, – отметили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Также браконьер будет привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка и общественной безопасности.

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