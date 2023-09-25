Трамвай №5 в Челябинске не вернется на обычный маршрут до 30 сентября

Маршрут изменили из-за ремонта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске трамвай №5 будет курсировать по альтернативному маршруту до 5:00 30 сентября. Об этом предупредили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Временные схемы движения трамвая: «ЧЭМК - Горького - Первой Пятилетки - Трамвайное депо № 1» и «ЧЭМК - Кирова – Вокзал».

Напомним, маршрут трамваев №5 изменили в середине прошлой недели из-за ремонта рельсов. К сегодняшнему дню почти удалось закончить работы возле Монтажного колледжа, но возле Трамвайного депо №1 ремонт продолжается. Участок между депо и улицей Российской закрыт для электротранспорта.

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