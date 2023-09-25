Хотел прекратить спор женщин: в Миассе мужчина открыл стрельбу у кафе, ранены двое

Мужчина ни в кого не целился, но попал сразу в двоих Фото: Иван МАКЕЕВ

В Миассе два человека пострадали после стрельбы у кафе ранним утром. Виновников совместными усилиями отыскали полицейские и сотрудники ФСБ.

Инцидент начался со ссоры двух посетительниц круглосуточного кафе. Поругавшиеся женщины решили выйти на улицу чтобы без помех выяснить отношения. В ситуацию вмешался мужчина, и обычная ссора тут же переросла в преступление.

Мужчина вступился за одну из спорщиц. Но вместо того, чтобы успокоить женщин, он вытащил из джипа карабин «Сайга» и принялся стрелять в землю. Пули срикошетили от асфальта и попали в двух оказавшихся поблизости посетителей кафе — мужчин 23 и 28 лет. Старшего ранило в грудь, а младшего в ногу.

45-летний стрелок понял, что натворил бед. Вместе со своим приятелем, владельцем внедорожника, мужчина спешно уехал с места происшествия.

Раненых увезли в больницу, а беглого стрелка с сообщником стали разыскивать.

— В результате слаженных действий был установлен маршрут передвижения разыскиваемого автомобиля. Скрывшихся с места происшествия мужчин сотрудники правоохранительных органов задержали на одной из баз отдыха, — рассказали в региональном ГУ МВД.

39-летний хозяин джипа оказался жителем Миасса, а стрелок приехал и Нового Уренгоя. Карабин у мужчины изъяли, оказалось, оружием он владеет легально.

Сейчас продолжается следствие, в полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Напомним, в середине сентября молодые люди открыли стрельбу по троим мужчинам после конфликта в миасском ночном клубе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.