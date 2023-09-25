Певец Shandor из Магнитогорска прошел в финал конкурса «Детская Новая волна»

12-летний певец сфотографировался с композитором Игорем Крутым, в «Академии» которого проходил полуфинал. Фото: Shandor/vk.com

Шандор Силантьев из Магнитогорска прошел в финал всероссийского вокального конкурса «Детская Новая волна». Об этом сообщили организаторы музыкального состязания.

Полуфинал состоялся в Москве. Лучших юных исполнителей выбирали режиссер-постановщик Александр Ревзин, преподаватель по вокалу Константин Работов и музыкальный продюсер Анастасия Мухина.

Финальный тур пройдет 24 октября, снова в Москве. За победу предстоит бороться дюжине юных исполнителей.

— Я счастлив, — написал на своей странице в соцсети 12-летний Шандор. — Спасибо всем Организаторам «Новой волны» за такой шанс поработать с профессионалами! Спасибо что услышали и поверили.

Шандор Силантьев (в качестве творческого псевдонима мальчик использует собственное имя, написанное латиницей, - Shandor) ранее участвовал в шоу «Голос.Дети», но победителем телепроекта не стал.

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