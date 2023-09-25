«Уральский след в истории»: в Челябинске представят новую книгу об Игоре Курчатове

Игорь Курчатов. Фото предоставлено Объединенным госархивом Челябинской области

В Челябинске 27 сентября представят новую книгу о физике, научном руководителе атомного проекта СССР Игоре Курчатове. Презентация начнется в 12:00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» на улице Труда.

Монографию «Игорь Курчатов: уральский след в науке» издали к 120-летию со дня рождения выдающегося ученого. В книге использовали редкие архивные документы и фотографии.

— Особое внимание уделено истории рода Курчатовых и детству Игоря Курчатова на Южном Урале, а также деятельности ученого в Челябинской области на посту научного руководителя завода № 817 (ныне ПО «Маяк»), — рассказали в Объединенном госархиве Челябинской области. Архив предоставил материалы для создания монографии.

В книге есть также воспоминания коллег Игоря Курчатова, материалы о работе ученого над технологией обогащения плутония-239, строительством и пуском первого промышленного атомного реактора.

Читатели узнают об участии Игоря Курчатова в создании нескольких предприятий Челябинской области: производственного объединения «Маяк» в Озерске, РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина в Снежинске, Приборостроительного завода имени Володина в Трехгорном, Ракетного центра имени академика Макеева в Миассе.

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