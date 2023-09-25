На танковый фестиваль в Челябинской области привезли школьников на 60 автобусах

Фото: пресс-служба ЦВО

На чебаркульском полигоне в Челябинской области прошел уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». Гостями мероприятия, по подсчетам организаторов, стали около 8 тыс. человек.

Челябинский тракторный завод для показательных выступлений предоставил танки Т-34 и ИС-3, самоходку ИСУ-152, а вдобавок трактор С-80. А 90-я танковая дивизия и исторические клубы совместными усилиями собрали внушительный парк военной техники: от немецкой противотанковой пушки Рak 36 до гусеничного минного заградителя ГМЗ-3.

На фестивале показали реконструкции боевых действий под названиями «Уральская броня», «Миротворцы» и «Разгром моджахедов». Поучаствовать в постановочных сражениях приехали участники 12 клубов исторической реконструкции из разных регионов России.

Танковый фестиваль проводят с 2020 года. Мероприятие поддерживает командование Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба ЦВО

— Для посетителей фестиваля была развернута выставка современной и исторической военной техники, стрелкового оружия, проведены показательные выступления военнослужащих и членов военно-исторических клубов, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Армейские повара заранее приготовили угощение для гостей «Брони Танкограда». Полевая кухня кормила всех желающих гречкой с тушенкой и свежей выпечкой.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в этом году на фестиваль привезли рекордное количество детских групп. Понадобилось больше шести десятков автобусов, чтобы доставить школьников на полигон.

— В прошлые года мы принимали порядка 40 автобусов с детьми, сегодня же - более 60. Это школы и патриотические организации со всего региона — рассказал глава организационного штаба фестиваля Александр Ноздрачев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.