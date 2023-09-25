В ответе за тех, кого приручили: на Полигоне ТБО вакцинировали и простерилизовали собак

Одним из основных пунктов программы развития Полигона ТБО является социальная ответственность. Это касается не только кадровой политики и ценности каждого сотрудника, но и любого живого существа, которое по каким-либо причинам оказалось на предприятии. Курс на ответственное отношение к людям и экологии, в случае Полигона ТБО, не просто модный бизнес-тренд, а реальные дела. Этим летом руководство компании обратилось к волонтерам зооприюта «БиМ» (ЧООБОЗБЖ «БиМ») с просьбой отловить собак, обитающих на территории предприятия с целью их осмотра, стерилизации, вакцинации и чипирования. В результате отлова ветеринарную помощь получили трое животных. После прохождения карантина и оценки психоэмоционального состояния все четвероногие «пациенты» были возвращены в привычную среду обитания.

Подчеркнем – все животные бродячие и не являются питомцами сотрудников Полигона ТБО. На производственной площадке они оказались случайно, проникнув с прилегающих территорий Полетаевского сельского поселения. Но, со временем облюбовали место для постоянного проживания.

– Однажды к нам пришли несколько бродячих собак. Конечно, чисто по-человечески прогнать их не смогли. Однако быстро поняли, что их популяцию и состояние здоровья необходимо контролировать. Хотя законодательство и не обязывает предприятия заботиться о бродячих животных, мы решили сами инициировать ветеринарную помощь, – рассказали на Полигоне и ТБО.

Напомним, закон Российской Федерации "Об ответственном обращении с животными" вступил в силу в 2018 году. О правовом акте, который бы оберегал собак независимо от их «социального» статуса, заговорили еще в начале нулевых. Впрочем, к 2023 году ясности по основным положениям так и не появилось.

– В соответствии с законом об ответственном обращении с животными только официальный владелец несет ответственность за судьбу животного. Касательно вакцинации, стерилизации и чипирования бродячих собак, прибившихся к какому-либо производственному объекту, - закон ничего не говорит на этот счет. Разные регионы России сами вводят эту норму. Несмотря на отсутствие необходимости, руководством «Полигона ТБО» было принято решение передать ветеринарам собак, поселившихся на территории предприятия. Раз так получилось, что эти животные стали нашими «братьями меньшими», конечно, мы и несем за них ответственность. Ведь больше просто некому следить за их здоровьем, предотвращать стихийное размножение. Собак обследовали, привили от болезней, а также стерилизовали. Все животные, в соответствии с санитарными требованиями, прошли 15-дневный карантин, – прокомментировал главный эколог предприятия Андрей Мигун.

Андрей Мигун также добавил, что ветеринары единогласно отметили контактность и дружелюбие собак, проживающих на территории Полигона ТБО: животные не склонны к агрессии, легко поддаются дрессуре и осознанно принимают участие в социальной расстановке ролей «хозяин-помощник». Проще говоря, покорно выполняют человеческие команды. Перечисленные качества помогают хвостатым не просто жить рядом с людьми, но и приносить им пользу. Например, все собаки, вернувшиеся на Полигон ТБО, выполняют работу внимательных и незаменимых охранников: патрулируя территорию, они выгоняют диких животных, а также других бродячих собратьев, которые пытаются попасть на территорию. Что, безусловно, благоприятно отражается на общем санитарном состоянии производственного объекта.

–Они не пускают чужаков. Считают, что это их территория и ее нужно охранять. Делают это очень эффективно – если какие-то другие собаки и пытаются прошмыгнуть к нам, то наши Мухтары их тут же прогоняют. Поэтому новичков не появляется, все четвероногие какие есть – уже наши «сослуживцы», – в шутку добавили в службе охраны Полигона ТБО. – Собак, которые постареют и больше не смогут «держать границу на замке», отправим, как и положено, на пенсию – пристроим среди сотрудников. У многих частные домовые хозяйства, туда собаки и отправятся на заслуженный отдых. Никто не останется без присмотра.