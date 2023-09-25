Челябинск занял 37 место по уровню зарплат среди российских городов

Средняя зарплата на Южном Урале составила 56,4 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинск занял 37-е место среди крупных российских городов по уровню зарплат. Рейтинг опубликован «РИА Новости».

По данным составителей перечня, средняя заработная плата В Челябинске составляет 56,4 тыс. рублей в месяц. На нее можно приобрести три фиксированных потребительских набора.

Подсчеты составителей рейтинга, впрочем, могут расходиться с жизнью. Аналитики взяли статистику по зарплатам только на крупных и средних предприятиях. Средняя зарплата — сумма денег, полученная всеми сотрудниками этих предприятий, поделенная на количество сотрудников. Если немногочисленным топ-менеджерам, например, выдают за работу очень щедрое вознаграждение, то и уровень средней зарплаты делается выше.

Напомним, в Челябинской области в последние месяцы подорожали импортные фрукты, машины иностранного производства и стройматериалы.

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