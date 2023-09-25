Что такое осень? Это Лето!

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Одним из главных событий этого лета стало открытие нового термального курорта «Лето» в самом сердце Челябинска. Главная особенность проекта в том, что отдыхать здесь можно в любое время года и в любую погоду: 4 теплых бассейна, 8 форматов бань, кафе и рестораны, пляж, «иглу», детская игровая - всё для удобного и приятного пребывания гостей.

На крыше главная изюминка проекта – большой теплый бассейн под открытым небом с панорамным обзором на новую набережную. Даже в морозные дни, температура воды в бассейне не опускается ниже 35 градусов.

Каждый день «Лето» открывает свои двери для жителей Челябинска, чтобы согреть их в пасмурную осеннюю погоду. В «Лето» 8 бань, каждая отличается как по тематике и оформлению, так и по температуре и влажности. Все люди разные - и в проекте постарались учесть все возможные предпочтения гостей. В течение всего дня здесь проходят банные церемонии, чтобы процесс пребывания в банях был не только полезным, но и интересным. Их посещение для гостей курорта бесплатное.

К детям в термальном курорте «Лето» особое отношение: рядом с каждым взрослым бассейном размещается детский, чтобы ребенок мог резвиться в непосредственной близости к родителям и под присмотром. Для деток «Лето» подготовило специальные детские часы, когда в бассейне их встретят герои любимых сказок, а малыши сами смогут себя почувствовать сказочными персонажами. Про досуг взрослых тоже не забыли: каждый вечер вечеринки под открытым небом — и это ещё не все сюрпризы, которые подготовил термальный курорт «Лето». Посещение всех мероприятий для гостей курорта бесплатное. Подробности здесь.

Не стоит забывать и про сам обновленный «Мегаполис» со всеми его развлечениями, Гастропарком и Мягким кинотеатром. Тот самый случай, когда симбиоз развлекательного комплекса и термального курорта представляет невероятное количество сочетаний видов отдыха под одной крышей.

Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис»

Адрес: Свердловский пр., 51а,

Телефон: 24-000-24,

Сайт: летотермы.рф, vk.com/letotermy.

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