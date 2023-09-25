Курсы валют назначала сама: 55-летнюю челябинку будут судить за открытие нелегального обменного пункта на колесах

Женщина заработала свыше 31 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске 55-летнюю женщину будут судить за незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, горожанка тайно занималась обменом валют и заработала на этом миллионы.

Чтобы проводить обмен иностранных денег на рубли или наоборот, нужна лицензия. Челябинка получением документов не озаботилась. Не потребовался ей и офис.

— Операции по купле-продаже производились по установленному самой обвиняемой курсу прямо в ее автомобиле Toyota Camry, — рассказали в региональном ГУ МВД.

С января 2019 по август 2020 года обменник на колесах принес женщине 31,6 млн рублей дохода.

Известно, что владелица передвижного обменного пункта официально нигде не работает. Судимостей в ее биографии прежде не было.

— В ходе следствия на денежные средства и имущество обвиняемой на сумму свыше 1,8 млн рублей наложен арест, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

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