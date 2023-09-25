В Челябинской области грузовой поезд сбил 20-летнего мужчину

Фото: Центральное МСУТ СКР

Возле железнодорожной станции Чернявская в Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Погибшему было 20 лет.

— Машинисту поезда предотвратить наезд не удалось, — рассказали в центральном МСУ на транспорте Следственного комитета. В ведомстве после происшествия начали проверку.

На место происшествия также выехали представители транспортной прокуратуры. Они собираются проверить, в каком состоянии рельсы и выполнили ли железнодорожники все правила безопасности.

— Движение поездов осуществляется в штатном режиме, — уточнили в прокуратуре.

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