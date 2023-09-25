В Челябинском микрорайоне Чурилово на три дня пропадет горячая вода

Горячей воды не будет с 27 по 30 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В челябинском микрорайоне Чурилово 27 сентября отключат горячее водоснабжение. Только холодная вода останется в 105 многоквартирных домах и 9 социальных учреждениях.

Как пояснили в мэрии Челябинска, подачу воды остановят из-за реконструкции теплотрассы и подключения к водопроводу нового детского сада в Яблочном микрорайоне.

Работы продлятся до 30 сентября, затем горячую воду вернут.

Вот список адресов, попадающих под отключение:

улица Зальцмана 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48; улица Трашутина 9, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51;улица 1я- Эльтонская 11, 13, 42, 44, 46, 48;

улица 2я- Эльтонская 18, 20, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63б, 65, 67, 69;

улица С. Герасимова 23, 25, 27, 29; 10-1 Лобинский пер., 1, 2, 3, 3а;

улица К. Духова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Детские сады: № 44 (К.Духова 25), №30 (Зальцмана 24), №32 (Зальцмана 12), № 367 (2-я Эльтонская 22 б).

Школа № 116 (филиалы - 2-я Эльтонская 16а, 16б, К.Духова 8).

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 8 (Трашутина 18), поликлиника № 8 (Трашутина 20).

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