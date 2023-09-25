Обменять на купюры или зачислить на счет: южноуральцы могут сдать мелочь в банки

Акция по приему монет проходит с 25 сентября по 8 октября. Фото: Александр РОГОЗА

С 25 сентября по 8 октября жители Челябинской области могут сдать в банки накопившуюся мелочь. Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит в коммерческих банках при поддержке Центробанка. Как сообщает пресс-служба челябинского Отделения Банка России, монеты можно обменять на купюры или зачислить на счет, а в некоторых банках за часть сдаваемой мелочи можно получить памятные монеты.

- Акция пройдет для того, чтобы вернуть монеты различных номиналов в денежный оборот. Как правило, мелочь оседает у людей в копилках и кошельках, поскольку чаще всего при расчетах используются бумажные деньги. А тем временем монеты необходимы для размена в торговых точках или в общественном транспорте. Для оперативности обмена мелочи перед походом в банк монеты можно рассортировать по номиналам, – комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

Отнести мелочь можно в кредитные организации, которые расположены на территории 31 города Южного Урала. Принимать монеты будут в 128 отделениях банков и их филиалах. Список банков-участников акции – по ссылке. Некоторые кредитные организации в этот период отменят комиссию за сдачу монеты.

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