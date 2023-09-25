В Челябинске на этой неделе продолжится ремонт дорог. Рассказываем, где ограничат движение

Ремонтные работы ведутся в рамках проекта «Дорожный рывок» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ведется ремонт на 24 объектах улично-дорожной сети, еще 10 завершены и готовятся к приемке. Из-за работ для автомобилистов действуют ограничения. Об этом рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

— В связи с масштабным ремонтом теплосетей продолжают действовать ограничения движения на улице Агалакова, нескольких участках Металлургического района, проспекте Победы. Частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, а также проезд через перекресток Ижевской и Вандышева, — отметил Николай Кожевников.

Также ограничено движение автомобилей по Свердловскому проспекту, проспекту Победы, улицам первой Пятилетки и Цвиллинга. На участках дорог продолжается ремонт трамвайных путей.

Водителей просят учитывать ограничения и дорожную обстановку, а также заранее планировать свой маршрут.

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