Больной человек не может работать: Алексей Текслер поручил вакцинировать рабочих заводов

Врачи готовы приезжать с вакциной на предприятия. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил вакцинировать сотрудников заводов от гриппа и пневмонии. На заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей глава региона обратил внимание, что бизнес заинтересован в здоровых работниках, ведь больной человек не может работать.

Также Алексей Текслер призвал работодателей помогать в организации профосмотров и диспансеризаций, что также можно рассматривать как вложение в кадровый потенциал.

— Важная часть заботы о здоровье своих сотрудников — вакцинация от гриппа пневмонии, — подчеркнул Алексей Текслер. — Здесь нужно координировать возможности государственной системы здравоохранения и ваших корпоративных программ. Мы должны вместе защитить наших людей, бизнес в этом напрямую заинтересован. Больной человек не может работать. Ну и в целом, все, что касается профосмотров, диспансеризации, прошу обратить внимание, позиция работодателя принципиальна. Это тоже вложение в развитие кадрового потенциала. Прошу обратить на это серьезное внимание.