В Челябинске продлили закрытие движения на улице Северо-Крымской. Ждать придется еще полмесяца

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске не успевают в срок завершить ремонт теплотрассы на улице Северо-Крымской. Ограничение на движение транспорта здесь будет продлено до середины октября. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы ограничение движения продлевается до 23 часов 16 октября, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Изначально ремонт теплотрассы на улице Северо-Крымской планировалось завершить 29 сентября. Участки дороги во время работ закрывают поэтапно. Подробнее о том, где еще ведется ремонт – в материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.