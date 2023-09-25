Электронные очереди и быстрое обслуживание: в Челябинске открылся военкомат, работающий по принципу МФЦ

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске открылось новое трехэтажное здание военного комиссариата, где будут обслуживать жителей Курчатовского и Калининского районов города. В обновленных помещениях имеется вся необходимая мебель и техника. Здесь созданы все условия для призывников и прохождения медицинской комиссии.

Военкомат работает по принципу многофункционального центра. Для удобства и скорости услуги гражданам оказываются в электронном виде. Тоже самое касается и системы очередей.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Обновленный военкомат стал пилотным проектом в рамках соглашения, заключенного между правительством Челябинской области и Минобороны РФ. Как рассказал губернатор Алексей Текслер, в дальнейшем планируется завершение реновации местного военного госпиталя – бойцы будут проходить лечение в самых современных и комфортных условиях.

— Также мы привели в порядок пункт отбора на военную службу по контракту на улице Цвиллинга. Сделали там ремонт, обновили всю материально-техническую базу. Там тоже все организовано для максимального удобства прохождения всех необходимых процедур, – уточнил Алексей Текслер.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

По данным правительства региона, в этом году планируется обновить еще три военкомата: Тракторозаводского и Ленинского районов Челябинска, Металлургического района Челябинска, а также Кунашакского района.

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