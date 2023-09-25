В скверах на северо-западе Челябинска погибли полсотни деревьев

Фото: общественное движение «Эко-Standart»

Активисты движения «Эко-Standart» выявили 51 погибших деревьев в ходе проверок скверов Челябинска. Они заявили, что не все зеленые насаждения города получают должный уход.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», больше всего проблем активисты обнаружили в скверах на ул. Академика Королева и в районе ул. Академика Макеева и Петра Сумина. В первом случае погибли 24 дерева, во втором – 27. За зелеными насаждениями в этих скверах ухаживает индивидуальный предприниматель из Магнитогорска. По одному из контрактов ему заплатили более шести миллионов рублей.

— Погибло 12 лип, четыре хвойника, четыре дуба, шесть тополей и рябина. Более того, согласно госконтракту на протяжении всего период должен был быть уход за газонами и клумбами, но как мы видим, даже этого не происходило, – рассказал ИА «Уральский меридиан» глава «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

По словам активиста, во время проверок также были выявлены примеры эталонного исполнения своей работы со стороны садовников и поливальщиков. Лучше всего за деревьями ухаживают в скверах на Алом поле и 20-летия Победы.

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