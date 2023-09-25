Фото: ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск / Vk.com

В Магнитогорске пропал 13-летний школьник Динис Галятдинов. Днем 25 сентября он вышел из дома №10 по улице Ворошилова, но не вернулся домой. Поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда.

Школьник худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые. В день исчезновения он был одет в кофту синего цвета (на рукавах лампасы в виде ромбиков), спортивные черные брюки и темные кроссовки.

Информацию о пропавшем мальчике просят сообщать в полицию либо по телефонам поискового отряда «Альфа-спас»: 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24.

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