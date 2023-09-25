В Челябинске продлили закрытие движения по улице Мира

Водителей просят заранее планировать свой маршрут
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске продлили закрытие движения на улице Мира до середины октября. На участке дороги продолжится реконструкция участка теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.
— Движение по улице Мира на участке от дома № 2 до дома № 24 будет закрыто до 23 часов 15 октября, — уточнили в мэрии.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, ранее в Челябинске продлили закрытие движения на улице Северо-Крымской.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.