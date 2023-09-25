В Челябинске продлили закрытие движения по улице Мира

Водителей просят заранее планировать свой маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске продлили закрытие движения на улице Мира до середины октября. На участке дороги продолжится реконструкция участка теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

— Движение по улице Мира на участке от дома № 2 до дома № 24 будет закрыто до 23 часов 15 октября, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее в Челябинске продлили закрытие движения на улице Северо-Крымской.

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